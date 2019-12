Medienberichte : Israel erwägt langfristige Waffenruhe mit Hamas

An der Grenze zwischen Israel und Gaza protestieren Palästinenser (Archivbild). Foto: AFP/SAID KHATIB

Tel Aviv/Gaza Israel erwägt nach Medienberichten eine langfristige Waffenruhe mit der im Gazastreifen herrschenden Palästinenserorganisation Hamas. Israels Ziel sei eine Rückkehr zu der Situation vor März 2018, als massive Proteste an der Grenze begonnen hatten.

Das israelische Fernsehen berichtete am Montag, das Kabinett habe dazu am Vortag Erklärungen des nationalen Sicherheitsberaters Meir Ben-Schabat gehört. Die Beratungen sollten am Mittwoch weitergehen. Weder Israel noch die Hamas bestätigten die Berichte offiziell.