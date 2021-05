Medienberichte : Israel und Hamas stimmen Waffenstillstand zu

Raketen werden aus dem nördlichen Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert. Foto: AFP/MAHMUD HAMS

Jerusalem Das israelische Sicherheitskabinett hat Medienberichten zufolge einer Waffenruhe nach der Militäroffensive im Gazastreifen zugestimmt.

Zuvor hatte die US-Regierung starken Druck auf Israel ausgeübt, um den Militäreinsatz einzustellen, der vergangene Woche begonnen hatte. Mehrere Sender meldeten, die Feuerpause trete um 2 Uhr morgens in Kraft. Das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bestätigte das zunächst nicht. Die militant-islamistische Hamas im Gazastreifen bestätigte am Donnerstag Medienberichte über eine „gegenseitige und gleichzeitige“ Feuerpause ab 2 Uhr Freitag.

Das Weiße Haus hatte zuvor Berichte über Schritte in Richtung einer Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas als „klar ermutigend“ bezeichnet. Israel habe „bedeutende militärische Ziele“ bei seinen Angriffen gegen Ziele der Hamas erreicht, sagte Pressesprecherin Jen Psaki. Deshalb erwarte US-Präsident Joe Biden, dass mit einem Zurückfahren der Operation begonnen werde.

Militante Palästinenser haben Israel seit Montag vergangener Woche mit mehr als 4000 Raketen beschossen, was Israel mit Hunderten Luftangriffen auf den Gazastreifen beantwortet hat. Dabei sind laut dem Gesundheitsministerium des Gazastreifens mindestens 230 Menschen in dem Gebiet getötet worden, darunter 65 Kinder und 39 Frauen. Zudem gab es 1710 Verletzte. Etwa 58 000 Palästinenser flohen aus ihren Häusern. In Israel kamen durch die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen bislang zwölf Menschen ums Leben, darunter ein fünfjähriger Junge und eine 16-Jährige.