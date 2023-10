Vorsitzender des US-Repräsentantenhaus Erste Kandidaten für McCarthys Nachfolge melden sich

In einem Brief an seine Kollegen warb Scalise um Unterstützung. Er sei sich der Herausforderungen bewusst, die vor ihm lägen, schrieb er. Doch habe er schon in der Vergangenheit Widrigkeiten überwunden und wisse, worauf es beim Kämpfen ankomme. Er sei bereit für die Schlacht. Jordan verwies auf seine Ausschuss-Leitungsfunktion und rief die Republikaner zur Einheit in „gespaltenen Zeiten“ auf.