Putsch unter den US-Republikanern Wie Chaos als politisches Mittel eingesetzt wird

Chaos im Kapitol, heißt es nun in den USA. Einige radikale Republikaner haben mit Kevin McCarthy einen eigenen Mann aus dem dritthöchsten Amt des Staates getrieben. Nun ist das Repräsentantenhaus in einer prekären Zeit ohne Vorsitzenden und hat die Arbeit bis kommende Woche eingestellt, alle gesetzgeberischen Vorhaben liegen auf Eis. Dann soll ein neuer Sprecher gewählt werden, Ausgang ungewiss. Der jetzt geschasste McCarthy benötigte 15 Wahlgänge bis ins Amt. Dabei muss der Kongress bis Mitte November einen neuen Haushalt verabschieden. Sonst droht erneut jener Verwaltungsstillstand, der am vergangenen Wochenende mit der Einigung auf eine Überbrückungsfinanzierung noch abgewendet werden konnte. Dafür war jedoch ein Kompromiss notwendig, den eine kleine Gruppe rechter Republikaner um Matt Gaetz zum Anlass nahm, McCarthy in eine Abstimmung zu treiben, die er nun verlor.