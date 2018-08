Mauer zwischen USA und Mexiko: US-Rechnungshof warnt vor Kostenexplosion

Präsentation von Prototypen einer Mauer entlang der Grenze zu Mexiko im Oktober 2017 in San Diego (Archivfoto). Foto: AP/Elliott Spagat

San Diego US-Präsident Donald Trump will an der Grenze zu Mexiko eine Mauer bauen lassen, um illegale Einwanderung zu verhindern. Sein Vorhaben droht nun allerdings länger zu dauern und teurer zu werden.

Der Kosten- und Zeitplan für die von der Regierung von US-Präsident Donald Trump geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko ist womöglich nicht zu halten. Dies geht aus einem Bericht des Rechnungshofs (GAO) hervor, der für den Kongress staatliche Vorhaben auf Effizienz und Missmanagement prüft. Das Grenzwallprojekt drohe teurer zu werden und länger zu dauern als geplant, oder seine Wirkung nicht voll zu entfalten, hieß es.

Jim Crumpacker vom zuständigen Heimatschutzministerium verteidigte das Vorgehen der Behörden. Diese hielten sich bei der Einschätzung von Kosten und Budgets für Mauerteile an bewährte Verfahren. Der Abgeordnete Bennie Thompson, der den Rechnungshofbericht angefordert hatte, übte indes scharfe Kritik an der Regierung. Diese habe mit hastiger Vorgehensweise wichtige und gängige Abläufe ignoriert. „Offen gestanden hat die Regierung keine Ahnung, was sie tut und muss zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte der Demokrat.