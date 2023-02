Medienbericht Polens Ministerpräsident kritisiert deutsche Außenpolitik

In einem Interview spricht Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki von einem zunehmenden Misstrauen gegen Deutschland wegen der Ukraine-Politik der Bundesregierung. „Ich würde sagen, dass es vor einem Jahr noch viel Vertrauen vieler anderer Länder in Deutschland gab“, sagte Morawiecki der „Bild“-Zeitung in einem am Mittwochabend veröffentlichten Interview. „Jetzt hat sich dieses Pendel in Richtung Misstrauen bewegt. Insbesondere innerhalb der Familie der mittel- und osteuropäischen Länder und auch der Mitglieder der Europäischen Union.“ Deutschland könnte die Ukraine deutlich mehr unterstützen, meint der Politiker der nationalistischen polnischen PiS-Partei. Im August 2022 hatte Morawiecki einen deutsch-französischen Imperialismus in der EU beklagt.