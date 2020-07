Promovierte Psychologin : Enthüllungsbuch von Trump-Nichte soll deutlich früher erscheinen

Washington „Zu viel und nie genug - Wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt geschaffen hat“, lautet der Titel des Enthüllungsbuchs der Nichte von US-Präsident Donald Trump, Mary Trump. Nun soll es bereits in der kommenden Woche erscheinen - zwei Wochen früher als geplant.

Als Datum der Veröffentlichung nannte der Verlag Simon & Schuster am Montag im Internet den 14. statt wie bislang den 28. Juli. In der vergangenen Woche hatte ein Gericht in New York eine einstweilige Verfügung gegen den Verlag aufgehoben. Die Verfügung gegen Mary Trump bleibt jedoch zunächst in Kraft, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Eine Anhörung ist für Freitag angesetzt.