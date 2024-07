Der neue Nato-Generalsekretär Mark Rutte und sein erster Tango

Dass Rutte die Kunst des Schmiedens von Kompromissen beherrscht, hat er in den vergangenen 14 Jahren als niederländischer Ministerpräsident mehrfach unter Beweis gestellt. Der bürgerlich-liberale Rutte hat Vertreter von linken und rechten Parteien in Regierungsbündnissen geführt und zusammenhalten müssen, so gut es im mittlerweile breit gefächerten niederländischen Parteiensystem eben ging. Weil er mit politischen Gruppierungen von links und rechts kann, haftet ihm in seiner Heimat auch das Attribut „Teflon Mark“ an.