Dramatische Lage in Mariupol : Rotes Kreuz meldet Plünderungen und Kämpfe um Lebensmittel

Ein Auto brennt neben einer durch einen Angriff beschädigten Geburtsklinik in Mariupol. Foto: dpa/Evgeniy Maloletka

Genf/Mariupol Ein Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz berichtet von erschütternden Zuständen in der belagerten Hafenstadt Mariupol. Die Bewohner plündern demnach aus Verzweiflung Geschäfte und Apotheken, liefern sich Kämpfe um Nahrungsmittel und saugen Benzin aus den Tanks parkender Autos ab.

Das sagte Sascha Wolkow, der stellvertretende Chef des IKRK in Mariupol, in einer Audiobotschaft, die das IKRK am Donnerstag veröffentlichte. Krankenhäuser könnten teilweise ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen und es sei ein Schwarzmarkt für Gemüse entstanden, während kein Fleisch mehr erhältlich sei.

„Alle Geschäfte und Apotheken wurden vor vier bis fünf Tagen geplündert. Einige Menschen haben noch Essen, aber (ich) bin nicht sicher, wie lange es reichen wird“, sagte Wolkow. Seine Einschätzung wurde am Mittwoch per Satellitentelefon aufgezeichnet. Die Kommunikation mit der Außenwelt gestaltet sich wegen ausgefallener Kommunikationsnetze in der Stadt schwierig.

Wegen Feuchtigkeit und Kälte würden die Menschen krank, sagte Wolkow. Viele hätten kein Trinkwasser. Kellerräume, die größeren Schutz böten, seien für Frauen mit kleinen Kindern reserviert. „Menschen beginnen, sich wegen Nahrungsmitteln anzugreifen“, sagte er. Das IKRK mit Sitz in Genf versucht seit Tagen, geschätzt etwa 200.000 Menschen aus der Stadt zu bringen, nachdem russische Truppen Mariupol weitgehend eingekesselt hatten.

Der dauerhafte Beschuss hat nach ukrainischen Angaben die Evakuierung von Zivilisten aus Mariupol verhindert. Die stellvertretende Ministerpräsidentin der Ukraine, Iryna Wereschtschuk, sagte am Donnerstag, 1300 Zivilisten seien in der Stadt während der neuntägigen Belagerung getötet worden. In Mariupol fehlt es an Strom, Nahrungsmitteln und Wasser.

Wereschtschuk warf den russischen Streitkräften vor, die Stadt stets unter Beschuss zu nehmen, wenn ein humanitärer Konvoi einen Versuch unternehme, nach Mariupol zu gelangen, um die Einwohner der Stadt zu evakuieren. „Sie wollen die Menschen in Mariupol vernichten, sie wollen sie verhungern lassen“, sagte sie. „Es ist ein Kriegsverbrechen.“

Das russische Verteidigungsministerium kündigte nach einem Bericht der Agentur Interfax an, die Armee werde von nun an jeden Tag humanitäre Korridore zur Evakuierung von Zivilisten um 8 Uhr MEZ öffnen. Die ukrainische Regierung hat bislang Fluchtwege, die nach Russland oder Belarus führen, abgelehnt.

(felt/dpa)