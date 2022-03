„Warum? Warum? Warum?“ : Chaos und Verzweiflung in Mariupol - zwei Journalisten berichten

Menschen in einem Krankenhausflur in Mariupol werfen sich bei Beschuss durch russische Soldaten auf den Boden. Foto: AP/Evgeniy Maloletka

Mariupol Tod, Zerstörung, Hunger, Kälte: In der von den russischen Invasoren belagerten Hafenstadt Mariupol wird die Lage immer dramatischer. Zwei AP-Journalisten - die einzigen ausländischen Medienvertreter vor Ort - sind Augenzeugen des Leidens.

Die Leichen der Kinder liegen alle hier, in diesem schmalen Graben, der aus Mariupols gefrorenem Boden ausgehoben worden ist. Da ist der 18 Monate alte Kirill mit den Schrapnellwunden am Kopf, die zu viel für seinen kleinen Körper waren. Und da ist der 16-jährige Ilija, dessen Beine bei einer Explosion zerrissen wurden - während er Fußball spielte. Und da ist das Mädchen, nicht älter als Sechs, das einen Schlafanzug mit Cartoon-Einhörnern trug, als eine russische Granate sein Leben beendete.

Sie werden aufeinander gestapelt, zusammen mit Dutzenden anderen in diesen Massengrab am Rand der Stadt. Ein Mann, bedeckt mit einer leuchtend blauen Plane, eine Frau, eingewickelt in ein Bettlaken, die Füße an den Knöcheln mit einem Stoffstreifen zusammengebunden. Arbeiter werfen die Leichen in die Erde, so schnell sie nur können, denn je weniger Zeit sie damit verbringen, desto besser sind ihre eigenen Überlebenschancen. Der Lärm andauernden Bombardements ist eine ständige Erinnerung daran.