Italiens neuer Ministerpräsident Mario Draghi : „Heute ist Einheit keine Option, sondern eine Pflicht“

Mario Draghi am Mittwoch in Rom. Foto: AP/Roberto Monaldo

Rom Mario Draghi tritt erstmals als Premier mit einer Rede vors italienische Parlament. Er will das Impfen beschleunigen. Mitten in der Pandemie verspricht er viele Reformen. Der Applaus zeigt, dass noch nicht alles nach seinen Wünschen läuft.

„Heute ist Einheit keine Option, sondern eine Pflicht“, sagte Draghi am Mittwoch in seiner Antrittsrede vor dem Senat in Rom. Am Abend war in der kleineren Parlamentskammer eine Vertrauensfrage über den ehemaligen Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) und sein parteienübergreifendes Kabinett geplant. Die Mehrheit für den 73-Jährigen galt als sicher.