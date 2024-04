Marine Le Pen Die gefährlichste Frau Europas

Im Falle ihrer Wahl will die Rechtspopulistin die EU in ein loses Bündnis souveräner Länder umwandeln, in dem jeder wie er will mit dem anderen zusammenarbeitet und sich die Nationalstaaten nicht mehr Brüssel „unterwerfen“ müssen, wie sie sagt. Bei den Präsidentschaftswahlen 2012 und 2017 hatte die Kandidatin noch offen den Frexit, also den Austritt Frankreichs aus der EU, propagiert und wollte auch dem Euro den Rücken kehren. Doch als sie merkte, dass ihre Pläne keine Mehrheit in der Bevölkerung fanden, nahm sie Abstand davon. Stattdessen will sie nun im Fall ihrer Wahl die EU von innen heraus umkrempeln. Das Ergebnis wäre wohl verheerend: „Ihr Projekt würde die EU, wie sie heute ist, zerstören“, sagt der Rechtsextremismusexperte Jean-Yves Camus. Le Pen will im Falle ihrer Wahl ihr nationalistisches Programm, das noch weitgehend von ihrem Vater stammt, auch in der EU anwenden und unter anderem auch die deutsch-französische Zusammenarbeit, vor allem bei den gemeinsamen Rüstungsprojekten, beenden.