Prozess in Moskau Russische TV-Journalistin Owsjannikowa in Abwesenheit zu langer Haftstrafe verurteilt

Owsjannikowa wurde wegen „Verbreitung von Falschinformationen“ über die Armee verurteilt, wie ein Moskauer Gericht am Mittwoch erklärte. Das Urteil bezieht sich auf eine Protestaktion im Juli 2022, bei der Owsjannikowa allein in der Nähe des Kremls demonstriert und dabei ein Schild hochgehalten hatte, auf dem sie die militärische Intervention in der Ukraine und den russischen Präsidenten Wladimir Putin kritisierte.