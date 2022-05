Manöver in Kaliningrad : Russlands Armee simuliert Angriff mit Atomwaffen

Manöver in Kaliningrad

Kaliningrad/Moskau Nach Angaben aus Moskau haben die russischen Streitkräfte in Kaliningrad Angriffe mit nuklearwaffenfähigen Raketen simuliert. Im Rahmen einer Übung haben rund hundert Soldaten den „elektronischen Start“ von mobilen ballistischen Raketensystemen mit Atomwaffen vom Typ Iskander simuliert.

Das erklärte das Verteidigungsministerium am Mittwoch. Die Streitkräfte übten demnach Angriffe auf militärische Ziele eines imaginären Feinds sowie die Reaktion auf einen Gegenschlag.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat seit Beginn der Militäroperation in der Ukraine angedeutet, dass er bereit sei, Russlands taktische Atomwaffen einzusetzen. Ende Februar versetzte Russland seine Atomstreitkräfte in höhere Alarmbereitschaft. Der Kremlchef warnte zudem vor einer „blitzschnellen“ Vergeltung, falls der Westen direkt in den Ukraine-Konflikt eingreift.