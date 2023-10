Friedliche Nutzung geplant Russland will Mali bei Nutzung ziviler Atomkraft unterstützen

Mali wird von einer Militärjunta regiert, in dem Land sind in verschiedenen internationalen Missionen Truppen mehrerer Länder stationiert, darunter auch Bundeswehrsoldaten. Die Bundesregierung hatte im vergangenen Jahr deren Abzug beschlossen, der bis Ende 2023 erfolgen soll. Russland ist seinerseits mit Militär-„Ausbildern“ in Mali vor Ort. Zudem ist die russische Söldnergruppe Wagner zunehmend in dem Land aktiv.