Vorläufige Resultate Pro-China-Partei gewinnt Parlamentswahl auf den Malediven

China will in der strategisch wichtigen Region Einfluss – wie auch der asiatische Rivale Indien. Muizzu war erst im Oktober zum neuen Präsidenten in dem tropischen Urlaubsparadies gewählt worden. Er hatte sich gegen den Indien-freundlichen bisherigen Präsidenten Ibrahim Solih durchgesetzt und versprochen, die Präsenz von einigen Dutzend indischer Armeeangehöriger auf dem Inselstaat zu beenden.