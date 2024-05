Palmölproduktion fördern Malaysia will künftig auf Orang-Utan-Diplomatie setzen

Um die Akzeptanz von umstrittenem Palmöl zu fördern, will Malaysia künftig auf eine Art Orang-Utan-Diplomatie setzen: In Anlehnung an die seit Jahren von China verfolgte Panda-Diplomatie plant die Regierung in Kuala Lumpur, Orang-Utans an Länder zu geben, die mit Palmöl handeln. Dies gelte vor allem für große Importeure wie die Europäische Union und Indien, schrieb am Mittwoch Rohstoffminister Johari Abdul Ghani im Onlinedienst X.