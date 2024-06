Wrack gefunden Malawischer Vizepräsident stirbt bei Flugzeugabsturz

Am Montag hatte die Luftfahrtbehörde den Kontakt zu der Militärmaschine verloren, mit der Chilima auf dem Weg in den Norden des Landes war, um an der Beerdigung eines ehemaligen Ministers und Generalstaatsanwaltes teilzunehmen. Der Flieger hatte nach Medienangaben aufgrund der Witterungsbedingungen am Ziel nicht landen können und sollte zurück in die Hauptstadt Lilongwe fliegen. Kurz nach der Absprache habe sich das Signal verloren. Es handelte sich bei der Maschine um den Typ Dornier 228, die nach Angaben der Webseite ch-aviation 1988 an die malawische Armee geliefert wurde.