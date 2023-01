Nach Verlusten in Makijiwka Russischer Generalleutnant räumt Fehler ein

Das Verteidigungsministerium in Moskau korrigierte zudem die Zahl der getöteten eigenen Soldaten um mehr als 20 auf 89 nach oben. Die Männer und auch der stellvertretende Kommandeur seien nach dem Raketenschlag in der Neujahrsnacht in den Trümmern des eingestürzten Gebäudes aus Stahlbeton gefunden worden, teilte Generalleutnant Sergej Sewrjukow in Moskau in der Nacht zum Mittwoch mit. Zuvor war von 63 Toten die Rede gewesen. Die Ukraine hatte von 400 Toten und 300 Verletzten in Makijiwka gesprochen.