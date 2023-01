Tödlicher ukrainischer Angriff auf Makijiwka Warum Handytelefonate zum Tod von 89 russischen Soldaten führten

Russische Soldaten haben nach Militärangaben aus Moskau mit der ungenehmigten Nutzung von Mobiltelefonen den folgenreichen ukrainischen Raketenangriff in der Region Donezk ausgelöst. In einer Erklärung der Streitkräfte vom Dienstagabend wurden die Angaben zur Zahl der Todesopfer des Angriffs in Makijiwka von 63 auf 89 erhöht.