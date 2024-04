Umstrittene Aktivitäten der Ehefrau Warum Spaniens Regierungschef Sánchez heute zurücktreten könnte

Tausende Menschen sind in Spanien erneut auf die Straße gegangen, um für den Verbleib des linken Ministerpräsidenten Pedro Sánchez im Amt zu demonstrieren. Bei der Kundgebung vor dem Unterhaus in Madrid trugen die Demonstranten Plakate mit Aufschriften wie „Sánchez, ja, mach weiter“ oder „Gib nicht auf“. Auch in anderen Städten fanden Solidaritätskundgebungen statt. Sánchez will heute mitteilen, ob er sein Amt niederlegt. Nach einer Korruptionsanzeige gegen seine Ehefrau hatte er überraschend angekündigt, er erwäge einen Rücktritt.