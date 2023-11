Politiker Alejo Vidal-Quadras im Krankenhaus Mitbegründer von Spaniens rechtspopulistischer Vox niedergeschossen

Der rechte spanische Politiker und Mitbegründer der rechtspopulistischen Partei Vox, Alejo Vidal-Quadras, ist in Madrid auf offener Straße niedergeschossen worden. Der 78-Jährige schwebte nach der Bluttat am Donnerstag nicht in Lebensgefahr, wie Vox-Chef Santiago Abascal berichtete. Ein Unbekannter habe dem früheren EU-Abgeordneten im zentralen Stadtteil Salamanca ins Gesicht geschossen, berichteten der staatliche TV-Sender RTVE und andere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Polizeiquellen. Das Motiv war zunächst unklar. Medien zufolge schloss die Polizei einen Raubüberfall nicht aus.