Der G7-Gipfel in Bayern endet, der Nato-Gipfel in Madrid beginnt. Dabei werden die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Mittelpunkt stehen. Am Dienstagnachmittag landete bereits US-Präsident Joe Biden in der „Air Force One“ in der spanischen Hauptstadt, die während des Gipfels von Tausenden Sicherheitskräften bewacht wird. Ein Überblick.

Der Paseo de la Castellana, eine der wichtigsten Hauptstraßen von Madrid, wird aus Sicherheitsgründen am Dienstag, den 28. Juni 2022, für den Verkehr gesperrt.