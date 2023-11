Trotz Boykott Rajoelina in Madagaskar zum Präsidenten wiedergewählt

Zehn weitere Oppositionskandidaten hatten ihre Anhänger aufgerufen, von der Abstimmung am 16. November fernzubleiben – obwohl sie auf den bereits davor gedruckten Stimmzetteln gelistet waren. Trotzdem habe es nach Angaben der Wahlkommission eine Wahlbeteiligung von gut 46 Prozent gegeben. Der Verkündung der Wahlergebnisse am Samstagmorgen in der Hauptstadt Antananarivo blieben alle zwölf Oppositionskandidaten fern.