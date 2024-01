Schulreform von Macron „Wiederbewaffnung“ soll in französichen Klassenzimmern beginnen

Seit der Corona-Pandemie ist Emmanuel Macron für seine kriegerische Rhetorik bekannt. So überraschte es seine Landsleute nicht, als der Präsident in seinen Neujahrswünschen eine „bürgerliche Wiederbewaffnung“ des Landes ankündigte. Am Dienstagabend führte er aus, wie er die Gesellschaft widerstandsfähiger machen will. „Jede Generation von Franzosen muss lernen, was die Republik bedeutet und das von Kindheit an“, forderte der 46-Jährige bei seiner ersten großen Pressekonferenz seit fünf Jahren. Die Wiederbewaffnung beginnt also im Klassenzimmer.