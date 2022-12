Staatsbesuch des französischen Präsidenten Biden räumt nach Kritik von Macron „Macken“ bei US-Klimaschutzgesetz ein

Nach scharfer Kritik Emmanuel Macrons am neuen US-Klimaschutzgesetz hat Präsident Joe Biden seinem französischen Kollegen einige mögliche Änderungen am Paket in Aussicht gestellt, sein Vorgehen aber grundsätzlich verteidigt. In dem Gesetz gebe es ein paar „Macken“, man könne aber an einigen Stellen nachjustieren, um die europäischen Verbündeten zufriedenzustellen, sagte Biden am Donnerstag nach einem Gespräch mit Macron im Weißen Haus. Zugleich halte er aber daran fest, dass er seinen Kurs grundsätzlich für richtig halte. Weder er persönlich noch die Vereinigten Staaten müssten sich entschuldigen, sagte Biden.