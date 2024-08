Festnahme von Telegram-Chef Emmanuel Macron beklagt Falschinformationen

Durow besitzt die russische und die französische Staatsbürgerschaft und war am Samstag nach Angaben französischer Medien in Paris aufgrund eines Haftbefehls festgenommen worden, der seiner Messaging-Plattform vorwirft, sie werde für Geldwäsche, Drogenhandel und andere Straftaten genutzt. Russische Regierungsvertreter zeigten sich empört. Einige bezeichneten die Festnahme als politisch motiviert und sagten, sie zeige die Doppelmoral des Westens in Bezug auf die Redefreiheit.