Vertriebene in Lwiw : Wie ein Wohnblock die neue Ukraine widerspiegelt

In einer Wohnung in Lwiw hängt Wäsche von Vertriebenen aus Charkiw. Foto: AP/Nariman El-Mofty

Lwiw Hunderttausende Ukrainer haben im westlichen Lwiw Schutz gesucht. Sie alle leben in Ungewissheit und mit der Sehnsucht, wieder heimkehren zu können - wenn es denn noch ein Heim gibt.

Die Wohnblöcke aus der Sowjetära am Ende der Straßenbahnlinie in Lwiw sehen trist, grau, nichtssagend aus. Aber hinter jedem Fenster, aus dem Lampenlicht dringt, wartet eine Geschichte. Da sind die Eheleute, die befürchten, dass sie nie in dem Haus leben werden, das für sie in Butscha gebaut wurde. Ein paar Stockwerke entfernt wohnt die Familie, die in Irpin stundenlang in ihrem Keller festsaß, sozusagen gefangen zwischen russischen und ukrainischen Streitkräften. Und da ist die Frau, die aus Charkiw flüchtete und zum zweiten Mal in einem Jahrzehnt eine Vertriebene wurde.

Lesen Sie auch Russischer Großangriff im Donbass : Wie sich die Fluchtbewegungen aus der Ukraine verändern

Sie alle flohen nach Lwiw in der westlichen Ukraine, zusammen mit etwa 500.000 anderen. Viele schlafen auf Matten in Kulturzentren und Schulen oder wohnen auf engem Raum bei Freunden oder Verwandten. Manche wollen woanders hin, vielleicht über die Grenze ins benachbarte Polen. Wiederum andere haben vorsichtig damit angefangen, Wurzeln zu schlagen. Der Rest weiß nicht was tun. Die meisten möchten so gerne zurück nach Hause, wenn denn ihr Zuhause noch existiert.

Etwa 50 Familien haben Unterkunft in einem neunstöckigen Gebäude am Trylowskoho Boulevard gefunden. Sie kennen sich nicht, aber haben eines gemeinsam: Sie sind Menschen, die in der Schwebe leben. „Es ist nicht meine Wohnung. Es ist nicht mein Leben“, sagt Marta Kopan. „Aber jetzt bin ich hier.“

Marta ist schwanger, in der 40. Woche. Der Ort, an dem sie ihr Kind - eine Tochter - zur Welt bringen wollte, wurde zerbombt. Die Wohnung im vierten Stock, wo die Familie jetzt lebt, gehört einem Cousin. „Am 24. Februar hörte unser glückliches Leben auf“, sagt die 36-Jährige, während sie sich durch Beutel mit Kinderkleidung wühlt. Die Kopans - Marta, ihr Mann und zwei Söhne - lebten in Kiew, als die russische Invasion begann und schlossen sich binnen weniger Tage den Autoschlangen mit Einwohnern an, die im Westen Schutz suchen wollten. Jetzt, mehr als 450 Kilometer von daheim entfernt, fühlt Marta manchmal nichts. Manchmal ist alles zu viel.

„Ich brauche nicht die Nachrichten zu lesen“, sagt sie und beginnt zu weinen. „Ich erhalte die Nachrichten von meinen Freunden.“ Sie erzählen ihr von zerstörten Häusern und zerfetzten Körpern. Ein Freund arbeitet jetzt als Geburtshelfer in einem Schutzkeller, hat ihr Bilder von fast 200 schwangeren Frauen geschickt, die darauf warten, ihr Kind zur Welt zu bringen. Marta weiß, sie hätte eine von ihnen sein können.

Kiew ist nicht alles, was die Familie zurückgelassen hat. Ein neues Haus, entworfen von Martas Mutter, hatte auf die Familie gewartet, in Butscha, just vor den Toren von Kiew. Da gibt es Wälder in der Nähe, Wanderwege und Pilze oder auch Beeren zum Pflücken. Die russischen Besatzer sind inzwischen abgezogen, nach Gräueltaten an Zivilisten - Schreckensbilder, die um die Welt gingen. Die Familie weiß nicht, ob ihr Traumhaus noch steht.

Iryna Sanina lehnt in einem Treppenhaus zwischen zwei Stockwerken an ihrem Mann, Wolodymyr. Die 33-Jährige trägt den einzigen Pullover, den sie mitgenommen hat, als sie Beide aus Irpin flohen. Ihre Füße in den flauschigen Hausschuhen sind nackt, auch dann, wenn sie im eisigen Wetter nach draußen geht, um zu rauchen.

Ihre Augen füllen sich mit Tränen, als sie ihre Geschichte erzählt - wie sie und ihr Mann tagelang zwischen ukrainischen und russischen Soldaten festsaßen, schnell lernten, welcher Beschuss von woher kam, von innen nach außen oder von außen nach innen. Die Brücke zu einer sichereren Umgebung hatten die Ukrainer zerstört, um den Vormarsch der Russen zu verlangsamen. Sie suchten Schutz in ihrem Keller, und wann immer die Bombardierungen stoppten, kletterten sie heraus, um zu checken, ob ihre Nachbarn lebten.

Iryna ließ sich schließlich überreden, sich auf den Weg nach Lwiw zu machen, ihr Mann blieb zunächst zurück, um bei Evakuierungen zu helfen. Dazwischen lagen Tage, so schildert Iryna, an denen die Beiden nicht kommunizieren konnten, sie nicht wusste, ob es ihn noch gab, „und es war schrecklich“.

Jetzt hat Iryna vor allem einen Wunsch: Mehr als alles andere, so sagt sie, „möchte ich die Zeit zurückdrehen und am 24. Februar aufwachen“ - bevor alles begann. Und wieder treten Tränen in ihre Augen.

Der Deckenanstrich in der Küche in der Wohnung, in der Olja Schlapak mit ihrem Mann Sascha und der achtjährigen Tochter Slata wohnt, ist am Abblättern. Die Betten sind Matratzen, die Zimmer fast kahl. Aber Slata dreht sich in ihrem Schlafzimmer tanzend im Kreis, mit einer neuen Freundin, und sagt ihren Eltern: „Lasst uns in Lwiw bleiben.“

Das könnte so kommen, die 28-jährige Olja und ihr Mann fürchten, dass es in ihrer Heimatstadt Charkiw nicht viel gibt, zu dem sie zurückkehren könnten. Gerade mal vor sechs Monaten hatten sie sich dort ein Haus gekauft, und dann kamen die Invasoren. Am ersten Tag des russischen Überfalls suchte die Familie zusammen mit Hunderten anderen Schutz in einem U-Bahn-Tunnel. Davor hatte Olja das tun müssen, was sie schon tagelang befürchtet hatte, als die „schlimmste Furcht ihres Lebens“ bezeichnet: Sie musste ihre Tochter wecken und ihr sagen, dass der Krieg begonnen habe.

Eine Woche später reiste die Familie nach Lwiw, dachte, dass man dort nur ein, zwei Tage bleiben werde. Aber jetzt leben sie mit ihrem Cockerspaniel Letti im achten Stock in einer Wohnung, die über den Freundeskreis gefunden wurde.

Es ist schon das zweite Mal, dass Olja vertrieben wurde. Vor Jahren flüchtete sie vor den Kämpfen in der östlichen Separatisten-Region Donezk. Sascha arbeitet weiter als Informatiker, Olja kann es nicht über sich bringen, nach einem Job zu suchen. Denn das würde in ihren Augen bedeuten, dass sie akzeptiert, vielleicht für immer in Lwiw zu bleiben. „Ich warte“, sagt sie. „Dies hier ist für mich kein Leben.“

Seit Jahren hat sie vermieden, sich die Nachrichten anzuschauen. Jetzt schaut sie sich sie stundenlang am Stück an. Und sie kocht, spielt mit ihrer Tochter, hilft anderen Vertriebenen. Um die Zeit zu füllen, beschäftigt sich die Familie mit einem Puzzle, fügt die Teile auf dem Fußboden zusammen. Aber der Hund hat ein paar davon gefressen, und so wird das Puzzle vielleicht nie komplett.

(peng/dpa)