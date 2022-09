Kreml-Sprecher lehnt Stellungnahme ab : Lukoil-Chef Maganow nach angeblichem Fenstersturz gestorben

Der russische Präsident Wladimir Putin (links) an der Seite des Lukoil-Chefs Ravil Maganow. Der Top-Manager starb am 1. September 2022 unter ungeklärten Umständen. Foto: AFP/MIKHAIL KLIMENTYEV

Moskau Der russische Ölkonzern Lukoil hat den Tod seines Vorstandschefs Rawil Maganow bekannt gegeben. Mehrere russische Medien berichten unter Berufung auf anonyme Quellen, Maganow sei aus einem Krankenhausfenster gestürzt.

Lukoil war eines der wenigen russischen Unternehmen, die ein Ende der russischen Offensive in der Ukraine verlangt hatten. Im vergangenen März hatte der Konzern in einer schriftlichen Stellungnahme sein Mitgefühl mit jenen bekundet, die von dieser „Tragödie“ betroffen seien. „Wir bedauern zutiefst, mitteilen zu müssen, dass Rawil Maganow nach einer schweren Krankheit verstorben ist“, erklärte Lukoil nun. Die Nachrichtenagentur Interfax hatte zuvor unter Berufung auf eine „informierte“ Quelle gemeldet, der 1954 geborene Maganow sei aus einem Fenster des Zentralen Klinischen Krankenhauses in Moskau gestürzt und „an seinen Verletzungen gestorben“.