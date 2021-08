Ende der Evakuierungen : Luftbrücke aus Kabul soll in wenigen Tagen enden

Luftbrücke aus Kabul soll in wenigen Tagen enden

Berlin Nachdem die USA am Termin für den Abzug aus Afghanistan festhält, plant auch die Bundesregierung die Rettungsflüge noch vor dem Wochenende zu beenden. Der letzte Flug könnte bereits am Freitag starten.

Die Bundesregierung plant ein Ende der militärischen Rettungsflüge aus Afghanistan noch vor dem Wochenende. Der letzte Flug der Luftbrücke für deutsche Staatsbürger und gefährdete Ortskräfte könnte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur demnach bereits am Freitag organisiert werden. Die Regierung reagiert damit auf das Festhalten der USA am Abzugsdatum 31. August. Zunächst hatte das Wirtschaftsmagazin „Business Insider“ berichtet.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte dazu am Mittwoch, er könne Medienberichte dazu weder dementieren noch bestätigen. Am Vortag seien mit fünf Flügen insgesamt 983 Menschen aus Kabul ausgeflogen worden, seit Beginn der Luftbrücke 4654 Menschen. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hatte erklärt, die Bundeswehr werde Menschen ausfliegen „solange es geht, so viele wie möglich“.