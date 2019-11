Trotz Forderungen : London will keinen EU-Kommissar vor der Wahl im Dezember benennen

Brüssel/London Großbritannien will nach Angaben aus Brüssel keinen EU-Kommissar vor der vorgezogenen Parlamentswahl am 12. Dezember nominieren. Premierminister Boris Johnson hatte eine Nominierung vor dem Brexit ausgeschlossen.

Dies habe London der EU mitgeteilt, sagte eine Sprecherin der künftigen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP in Brüssel. Demnach erhielt von der Leyen in der Nacht zum Donnerstag einen entsprechenden Brief der britischen Regierung.