Regierungskrise London will Brexit-Kontrollen im Handel mit Nordirland streichen

Großbritannien will die nach dem Brexit eingeführten Kontrollen im Handel zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs beenden. Eine entsprechende Gesetzesänderung soll vorgelegt werden, wie die britische Regierung am Mittwoch in einem 80-seitigen Dokument ankündigte. Die Veröffentlichung ist die Grundlage für das Ende der politischen Krise in Nordirland.