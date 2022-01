Harsche Kritik am britischen Premier : Johnson widersetzt sich Rücktrittsforderungen - Vorwürfe seien belanglos

London Oppositionsmitglieder nennen den britischen Premierminister Johnson einen Heuchler und Lügner. Der frühere Brexit-Minister, einst Mitglied von Johnsons Kabinett, will auch, dass dieser geht.

Die Vorwürfe halfen der Labour-Partei dabei, einen zweistelligen Vorsprung in Meinungsumfragen auf die Konservativen zu gewinnen. Die nächsten Wahlen sind jedoch erst im Jahr 2024 geplant. Die größere Gefahr ging somit von Johnsons eigener Partei aus, die sich in der Vergangenheit öfter zur Hypothek gewordener Anführer entledigte.

Johnson hatte sich vergangene Woche dafür entschuldigt, an einer Gartenparty mit Drinks vor seinem Büro in der Downing Street in London im Mai 2020 teilgenommen zu haben. Damals durften Briten wegen des Coronavirus nicht mehr als eine Person von außerhalb ihres Haushalts treffen. Johnson sagte, gegen Regeln habe er persönlich nicht verstoßen. Er habe das Treffen für eine Arbeitsveranstaltung gehalten. Niemand habe ihm gesagt: „Dies ist eine Veranstaltung, die gegen die Regeln verstößt.“

Grays Bericht werde in der kommenden Woche veröffentlicht, sagte Johnson vor Abgeordneten am Dienstag. Seine Partei rief er dazu auf, sich bis dahin mit einer Beurteilung zurückzuhalten. Es sei an dem Bericht, eine Erklärung zu liefern für das, was passiert sei, sagte der Premier, der sich am Mittwoch privat mit konservativen Abgeordneten traf, um die bröckelnde Unterstützung für seine Person zu stärken.