Vier weitere Menschen verletzt Mit Schwert bewaffneter Mann tötet 13-Jährigen in London

Der Polizeibeamte Stuart Bell beschrieb die Tat als „wirklich schrecklich“. Die Londoner Polizei wurde nach eigenen Angaben am Dienstagmorgen alarmiert, nachdem ein Fahrzeug in ein Haus gefahren und Personen in der Nähe der U-Bahn-Station angegriffen worden sein sollen. Auf Videoaufnahmen in britischen Medien war ein Mann in einem gelben Kapuzenpullover zu sehen, der ein langes Schwert oder Messer trug und sich in der Nähe von Häusern in der Gegend zu Fuß fortbewegte.