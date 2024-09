Nachfolge Rishi Sunaks Britische Tories wählen nach Debakel neuen Parteichef

Experten gehen aber davon aus, dass die Konservative Partei so oder so weiter nach rechts rücken wird, um auf den Wahlerfolg der rechtspopulistischen Partei Reform UK zu reagieren. Die Partei von Nigel Farage, der einst maßgeblich den Brexit vorangetrieben hatte, war bei der Wahl Anfang Juli erstmals mit fünf Mitgliedern ins Parlament eingezogen. Allerdings betonen Analysten, dass die Tories vor allem in ihren Stammgebieten in Südengland auch zahlreiche Wählerstimmen an die Liberaldemokraten verloren haben.