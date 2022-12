Lockerung Corona-Maßnahmen China verzichtet auf Corona-Reise-App

Im Zuge einer Lockerung der Corona-Beschränkungen verzichtet China künftig auf den Einsatz einer App zur Nachverfolgung von Inlandsreisen. Die App sollte am Montag um Mitternacht abgeschaltet werden. Das verringert für die Menschen die Wahrscheinlichkeit, wegen eines Besuchs in einem Ort mit hohen Infektionsraten unter Quarantäne gestellt werden. Die Regierung in Peking kündigte in der vergangenen Woche nach Protesten an, sie wolle viele der strengsten Corona-Maßnahmen beenden.