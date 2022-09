Aussagen von 850 Nebenklägern : Terrorprozess zu Lkw-Anschlag in Nizza beginnt

Paris Ein Terroranschlag am Nationalfeiertag erschütterte Frankreich 2016. Sechs Jahre später quälen die Erlebnisse die Opfer noch immer. Vor einem Gericht in Paris beginnt nun ein Teil der Aufarbeitung. Doch manche Fragen müssen anderswo geklärt werden.

Es sollte ein Tag voller Freude sein - doch kurz nach dem Feuerwerk zum französischen Nationalfeiertag rast am 14. Juli 2016 in Nizza ein tonnenschwerer Lastwagen durch die rappelvolle Uferpromenade am Mittelmeer und bringt Tod, Angst und Leid. Auch zwei Schülerinnen und eine Lehrerin einer Berliner Schule reißt der Attentäter aus dem Leben. Insgesamt sterben bei dem islamistischen Terroranschlag 86 Menschen, Hunderte werden verletzt. Sechs Jahre danach beginnt am Montag in Paris die juristische Aufarbeitung.