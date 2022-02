Liveblog zur Ukraine-Krise : Russland erklärt Militärmanöver auf der Krim für beendet

Olaf Scholz spricht mit Wladimir Putin. Foto: AP/Mikhail Klimentyev

Liveblog Kiew Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ein Militärmanöver auf der Krim beendet. Und: Russlands EU-Botschafter weist Warnungen der USA vor einer möglicherweise an diesem Mittwoch bevorstehenden russischen Invasion der Ukraine zurück. Alle wichtigen Entwicklungen in der Ukraine-Krise lesen Sie hier.