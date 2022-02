Liveblog zur Ukraine-Krise : Moskau kündigt für Samstag Manöver mit strategischen Truppen an

Die Mutter-Heimat-Statue in der ukrainischen Hauptstadt. Foto: dpa/Efrem Lukatsky

Liveblog Kiew Russland hat für Samstag ein Manöver unter Einbeziehung „strategischer“ Streitkräfte angekündigt. Und: US-Präsident Joe Biden will am Freitagnachmittag mit Verbündeten über das weitere Vorgehen in der Ukraine-Krise beraten. Alle wichtigen Entwicklungen lesen Sie hier.