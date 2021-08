Taliban bis Kabul vorgerückt : Präsident Ghani verlässt Afghanistan

Der afghanische Präsident Aschraf Ghani (Archivbild) hat das Land verlassen. Foto: AFP/SAJJAD HUSSAIN

Liveblog Die radikalislamischen Taliban sind bis Kabul vorgerückt und verlangen eine bedingungslose Machtübergabe. Der afghanische Präsident Aschraf Ghani hat das Land verlassen. Das Personal der deutschen Botschaft wurde an den Flughafen verlegt. In unserem Liveblog halten wir Sie über die Geschehnisse am Hindukusch auf dem Laufenden.