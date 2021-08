Machtergreifung der Taliban in Afghanistan : Laut Maas werden erste Deutsche noch heute aus Kabul ausgeflogen

CDU-Chef Armin Laschet (Archivbild). Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL

Liveblog Der deutsche Außenminister kündigte am Sonntagabend an, dass das Ausfliegen Deutscher aus Afghanistan umgehend beginnen wird. Derweil sind die radikalislamischen Taliban in Kabul eingerückt und verlangen eine bedingungslose Machtübergabe. In unserem Liveblog halten wir Sie über die Geschehnisse am Hindukusch auf dem Laufenden.