Newsblog zu Afghanistan : Tote und Verletzte bei Anschlägen am Kabuler Flughafen

Foto: AFP/- 10 Bilder Chaos am Flughafen in Kabul

Liveblog Am Kabuler Flughafen hat es am Donnerstagnachmittag zwei Explosionen gegeben. Es gibt wohl mindestens 13 Todesopfer und viele Verletzte. Sicherheitsbehörden vermuten den IS hinter den Attacken. Im Liveblog halten wir Sie auf dem Laufenden.