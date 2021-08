Newsblog zu Afghanistan : Rakete nahe Flughafen eingeschlagen - ein Kind tot

US-Soldaten auf einer Straße in Kabul. Foto: AFP/AAMIR QURESHI

Liveblog Der Polizeichef in Kabul meldet, dass eine Rakete in einem Viertel in der Nähe des Flughafens eingeschlagen sei. Ein Kind sei getötet worden. Die US-Regierung hatte bereits am Samstag mitgeteilt, dass man mit einem neuen Angriff rechne. Alle News im Liveblog.