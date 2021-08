Newsblog zu Afghanistan : Mehr als 2130 Menschen von Bundeswehr evakuiert

Foto: AFP/- 10 Bilder Chaos am Flughafen in Kabul

Liveblog Tausende Menschen sind seit der Machtübernahme der Taliban aus Afghanistan ausgeflogen worden. Die US-Streitkräfte brachten nach Angaben des Pentagons seit Beginn ihrer Mission 17.000 Menschen über die Luftbrücke in Sicherheit. Das Chaos vor dem Flughafen dauert derweil an. In unserem Liveblog halten wir Sie auf dem Laufenden.