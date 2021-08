Newsblog zu Afghanistan : Bundeswehr fliegt weitere 196 Menschen aus Kabul aus

Foto: AFP/- 10 Bilder Chaos am Flughafen in Kabul

Liveblog Ungeachtet großer Hitze und andauerndem Chaos kommen weiterhin Menschen in großen Mengen zu den Eingängen des Flughafens in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Nach Angaben der britischen Regierung sind dabei sieben Menschen ums Leben gekommen. In unserem Liveblog halten wir Sie auf dem Laufenden.