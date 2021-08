Newsblog zu Afghanistan : Angeblich drei Kinder durch US-Drohnenangriff getötet

US-Soldaten auf einer Straße in Kabul. Foto: AFP/AAMIR QURESHI

Liveblog Bei dem jüngsten US-Drohnenangriff auf mutmaßliche Terroristen des Ablegers des Islamischen Staates sind in Kabul laut einem afghanischen Funktionär drei Kinder getötet worden. Zudem meldete der Polizeichef in Kabul, dass eine Rakete in einem Viertel in der Nähe des Flughafens eingeschlagen sei. Alle News im Liveblog.