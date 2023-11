Livestream mit Pauline Kao, Moritz Döbler und Thomas Spang Außenpolitischer Salon: „Ein amerikanischer Abend“

Unser Chefredakteur ist in Ostwestfalen aufgewachsen, hat Betriebswirtschaft studiert und die Henri-Nannen-Journalistenschule absolviert. Als Schüler ging er vor 40 Jahren für ein Jahr nach St. Louis in Missouri, seitdem kehrte er immer wieder auch für längere Aufenthalte zurück. So hat er in Kalifornien in einem Baumarkt und in Vermont auf einer Farm gearbeitet sowie Redaktionspraktika in St. Louis, in der Nähe von New York und in Washington absolviert. Auch beruflich kehrte er immer wieder in die USA zurück. So begleitete er als Journalist sowohl Gerhard Schröder als auch Angela Merkel ins Weiße Haus. Seine Laufbahn begann bei den Nachrichtenagenturen dpa und Reuters, dann folgten zehn Jahre beim Tagesspiegel in Berlin und fünf beim Weser-Kurier in Bremen, wo er als Chefredakteur und Vorstand fungierte. Seit vier Jahren leitet er die Redaktion der Rheinischen Post.