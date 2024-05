Zweiter Durchgang Ende Mai Litauens Präsident Nauseda und Regierungschefin Simonyte in Stichwahl

Bei der Präsidentenwahl in Litauen müssen Amtsinhaber Gitanas Nauseda und Regierungschefin Ingrida Simonyte in die Stichwahl. Laut dem Ergebnis, das ein Vertreter der Wahlbehörde nach Auszählung fast aller abgegeben Stimmen bekanntgab, entfielen 46 Prozent auf Nauseda. Er scheiterte damit an der für einen Sieg in der ersten Runde erforderlichen absoluten Mehrheit. Simonyte erhielt demnach 16 Prozent der Stimmen.