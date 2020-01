Eineinhalb Jahre nach Rettungsaktion : Lifeline-Kapitän Reisch in Malta freigesprochen

Valetta „Lifeline“-Kapitän Claus-Peter Reinsch ist nach einer Rettungsaktion vor eineinhalb Jahren im Mittelmeer vom Vorwurf der falschen Registrierung des Schiffs freigesprochen worden.

Das teilte Reisch am Dienstag auf Twitter mit. In erster Instanz war er deswegen im Mai 2019 zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt worden, er ging aber in Berufung. Der Freispruch könnte bedeuten, dass der Verein Mission Lifeline mit Sitz in Dresden sein Rettungsschiff zurückbekommt.