Einigung im Libyen-Konflikt : Libysche Konfliktparteien einigen sich auf Wahl-Zeitplan

Kais Saied (M, l-r), Präsident von Tunesien, und Stephanie Williams, UN-Beauftragte für Libyen, nehmen an der Eröffnungszeremonie des libyschen Forums für politischen Dialog in Tunis teil. Nach wochenlanger Vorbereitung haben die Parteien im Konflikt um Libyen neue politische Gespräche unter UN-Vermittlung aufgenommen. Foto: dpa/Hassene Dridi

Tunis Nachdem sie im Oktober eine Waffenruhe vereinbart haben, legten sich die auf einen Zeitplan zu Wahen im Bürgerkriegsland fest. Das melden die Vereinten Nationen.

Bei den politischen Gesprächen über die Zukunft Libyens ist nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) am Mittwoch ein Durchbruch erzielt worden. Die Teilnehmer in Tunis hätten sich auf Wahlen innerhalb der kommenden 18 Monate verständigt, kündigte die amtierende Libyen-Beauftragte Stephanie Williams an. Zudem habe man sich auf einen Fahrplan verständigt, um die Institutionen des Landes zusammenzuführen.